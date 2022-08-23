Протягом доби українські військові знищили 4 склади БК і 3 бази окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За добу, 22 серпня, українські військові знищили 4 склади з боєкомплектами та 3 бази російських окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
Деталі
Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК і 3 бази русні на таких напрямках:
Донецьк. Мінус БК та база
Нова Каховка. Мінус БК та база
Генічеський район. Мінус БК
Мелітопольський район, Херсонщина. Уточнюється
Чорнобаївка. Уточнюється
Херсон. Мінус БК
Нагадаємо
Окупанти 80 разів обстріляли Шосткинський район Сумської області.