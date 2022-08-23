В течение суток уничтожено 4 склада БК и 3 базы оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. За сутки, 22 августа, украинские военные уничтожили 4 склада с боекомплектами и 3 базы российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
В течение суток было демилитаризовано 4 состава БК и 3 базы русни на следующим направлениям:
Донецк. Минус БК и база
Новая Каховка. Минус БК и база
Генический район. Минус БК
Мелитопольский район, Херсонщина. Уточняется
Чернобаевка. Уточняется
Херсон. Минус БК
Напомним
Оккупанты 80 раз обстреляли Шосткинский район Сумской области.