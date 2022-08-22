Окупанти 80 разів обстріляли Шосткинський район Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області. Зафіксовано приблизно 80 обстрілів. Про це інформує УНН.
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Росіяни били по прикордонним громадам Шосткинського району. Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по території Сумської області.
Близько 18 вечора по Середино-Будській громаді стріляли з міномету − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами. Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць.
Нагадаємо
Російські війська намагалися наступати на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.