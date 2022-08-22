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Російські війська намагалися наступати на п'яти напрямках – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російські війська намагалися наступати на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook, інформує УНН.

Російські війська намагалися наступати на п'яти напрямках – Генштаб ЗСУ

Цитата

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони", – ідеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. Армія рф обстріляла зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області та Катеринівка і Ободи Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, вживає заходів з комплектування, поповнення втрат особового складу та військової техніки.

На Харківському напрямку окупанти підтримують високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА. Противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Базаліївка, Слобожанське, Дуванка, Перемога, Великі Проходи, Руська Лозова, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка, Руські Тишки ,а також завдав авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепіля, Богородичного та Курульки.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли районів Сіверська, Закітного, Переїзного, Григорівки, Верхньокам’янського та Пришиба. В районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Костянтинівки, Бахмутського, Підгородного, Яковлівки, Веселої Долини та Білогорівкиа. Завдав авіаційного удару по позиціях сил оборони в районі Соледара та ракетних ударів в районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. Вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Первомайське та Піски. Завдавав авіаударів неподалік Невельського, Мар’їнки та Красногорівки. Вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. Окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Новосілка, Времівка, Вільне Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ і вогневому ураженні наших підрозділів. Вживає заходів з поповнення втрат. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велике Артакове, Миколаїв, Андріївка, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Біла Криниця, Партизанське, Луч, Токареве, Кам’яне, Нововоронцовка, Поляна, Новоолександрівка та Любомирівка. Завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Ольгиного, Трудолюбівки і Потьомкиного та ракетних ударів по Миколаєву і Затоці.

З метою ведення повітряної розвідки російські окупанти активно використовують БПЛА, додали в Генштабі.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 45 400 окупантів.

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