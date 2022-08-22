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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска пытались наступать на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 131879 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Российские войска пытались наступать на Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook, информирует УНН.

Российские войска пытались наступать на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

Цитата

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, которые понесли потери, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны", – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Армия рф обстреляла из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка и Николаевка Черниговской области и Екатериновка и Обода Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, принимает меры по комплектованию, пополнению потерь личного состава и военной техники.

На Харьковском направлении оккупанты поддерживают высокую интенсивность ведения разведки БПЛА. Противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Базалиевка, Слобожанское, Дуванка, Победа, Большие Проходы, Русская Лозовая, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка, Русские Тишки ,а также нанес авиационные удары неподалеку от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпанового и Гусаровки.

На Славянском направлении враг совершал огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепиля, Богородичного и Курульки.

На Донецком направлении противник продолжает ведение наступательных действий. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы районов Северского, Закотного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба. В районе населенного пункта Краснополья враг вел наступательный бой.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки. Нанес авиационный удар по позициям сил обороны в районе Соледара и ракетных ударов в районах населенных пунктов Соледар и Константиновка. Вел штурмовые действия у Соледара, Кодемы и Зайцева. Удачи не имел.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Первомайское и Пески. Наносил авиаудары неподалеку от Невельского, Марьинки и Красногоровки. Вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении зафиксировано враждебное огневое влияние возле Новомихайловки, Елизаветовки и Новоукраинки. Оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли.

На Запорожском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Шевченко, Чаривное, Новоселка, Времовка, Свободное Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вел наступательный бой недалеко от Времевки и Великой Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении наших подразделений. Принимает меры по восполнению потерь. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великое Артаково, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токарево, Каменное, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка. Нанес авиационные удары возле Андреевки, Ольгиного, Трудолюбовки и Потемкиного и ракетных ударов по Николаеву и Заливу.

С целью ведения воздушной разведки российские оккупанты активно используют БПЛА, добавили в Генштабе.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 45 400 оккупантов.

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