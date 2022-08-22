Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 45,4 тис. окупантів та ще 7 ворожих танків

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1919 (+7),



бойових броньованих машин ‒ 4230 (+6),



артилерійських систем – 1032 (+4),



РСЗВ - 266 (+0),



засобів ППО - 145 (+4),



літаків – 234 (+0),



гелікоптерів – 198 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 815 (+9),



крилатих ракет - 194 (+4),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6),



спеціальної техніки - 99 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що окупанти намагалися вести наступ на 6 напрямках, без успіху відійшли.