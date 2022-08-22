Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 45,4 тис. окупантів та ще 7 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,4 тис. осіб, 1919 танків, 198 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1919 (+7),
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- бойових броньованих машин ‒ 4230 (+6),
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- артилерійських систем – 1032 (+4),
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- РСЗВ - 266 (+0),
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- засобів ППО - 145 (+4),
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- літаків – 234 (+0),
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- гелікоптерів – 198 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 815 (+9),
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- крилатих ракет - 194 (+4),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6),
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- спеціальної техніки - 99 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що окупанти намагалися вести наступ на 6 напрямках, без успіху відійшли.