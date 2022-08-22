Генштаб: окупанти намагалися вести наступ на 6 напрямках. Без успіху відійшли
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У ранковому звіті Генштаб України повідомив, що ворог намагався вести наступ на 6 напрямках. Про це інформує УНН. У всіх випадках окупанти зазнали невдачі.
Деталі
Розпочалася 180 доба російського воєнного вторгнення в Україну.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.
Намагався вести наступ у напрямках:
Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, Спірне – Веселе, Вершина – Кодема, Гладосове – Кодема, Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов. На деяких ділянках точаться бої.
Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни (ISW) у новому зведенні повідомив, що росіяни не зможуть захопити більше територій України у найближчі місяці.