Генштаб: оккупанты пытались вести наступление на 6 направлениях. Без успеха отошли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В утреннем отчете Генштаб Украины сообщил, что враг пытался вести наступление на 6 направлениях. Об этом информирует УНН. Во всех случаях оккупанты потерпели неудачу.
Детали
Начались 180 сутки российского военного вторжения в Украину.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности понесших потери подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны.
Пыталось вести наступление в направлениях:
Длинное – Дибривное, Бражковка – Новая Дмитровка, Спорное –Веселое, Вершина – Кодема, Гладосово – Кодема, Макаровка –Времевка, успеха не имел, отошел. На некоторых участках идут бои.
Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.
Напомним
Институт изучения войны (ISW) в новом своде сообщил, что россияне не смогут захватить больше территорий Украины в ближайшие месяцы.