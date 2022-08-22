Генштаб: оккупанты пытались вести наступление на 6 направлениях. Без успеха отошли

Детали

Начались 180 сутки российского военного вторжения в Украину.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности понесших потери подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны.

Пыталось вести наступление в направлениях:

Длинное – Дибривное, Бражковка – Новая Дмитровка, Спорное –Веселое, Вершина – Кодема, Гладосово – Кодема, Макаровка –Времевка, успеха не имел, отошел. На некоторых участках идут бои.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) в новом своде сообщил, что россияне не смогут захватить больше территорий Украины в ближайшие месяцы.