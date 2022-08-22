Росіяни не зможуть захопити більше територій у найближчі місяці, - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) у новому зведенні повідомив, що росіяни не зможуть захопити більше територій у найближчі місяці. Про це інформує УНН.
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“Російські наступальні операції на сході України, ймовірно, вичерпали обмежений імпульс, який вони набрали наприкінці липня, і, ймовірно, досягають кульмінації. Російські військові продемонстрували постійну неспроможність перетворити невеликі тактичні успіхи в оперативні успіхи, недолік, який, ймовірно, перешкодить росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, за винятком серйозних змін на полі бою“, – повідомили експерти.
Ключові висновки:
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- Російські війська здійснили кілька невдалих наземних штурмів на південний захід і південний схід від Ізюма.
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- Російські війська здійснили наземний наступ на південний схід від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.
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- Російські війська досягли обмежених успіхів на захід від міста Донецька, але не проводили наземних нападів на адміністративний кордон Донецько-Запорізької області.
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- Російські війська здійснили безуспішні наземні штурми на південний захід від Донецька та продовжили атакувати населені пункти на північний захід і південний захід від Авдіївки.
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- Російські війська здійснили кілька штурмів на лінії фронту Херсон-Миколаїв і частково просунулися на схід від міста Миколаєва.
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- Російські сили, ймовірно, не навчають новобранців дисципліні, створюючи уповноважену силу, яка бере участь у хуліганстві в Росії та незаконній поведінці в Україні.
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- Російська окупаційна влада посилила фільтраційні заходи та викрадення на окупованих територіях напередодні Дня Незалежності України 24 серпня.
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