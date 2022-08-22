Mirror: британських військових закликали готуватися до війни з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Британський військовий заявив, що солдати Великобританії мають бути готові воювати з росією та попередити своїх близьких про потенційний конфлікт. Про це повідомляє Mirror, пише УНН.
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Уорент-офіцер Пол Карні заявив, що британські військові наразі "готуються протистояти загрозі з боку росії". За його словами, настав час підготувати "рідних та близьких" до можливості відправлення на Схід.
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“Я прошу, щоб ви обговорили з ними потенційне розгортання зараз. Переконайтеся, що наші близькі отримують підтримку, якої вони потребують, також життєво важливо для нас, тому що ми не збираємося викладатися на 100% у турі, якщо ми турбуємося про будинок“, - пише військовий.
Колишній голова Генерального штабу ЗС Великобританії генерал Річард Даннатт вважає цю раду своєчасною.
“Це розсудлива порада від кращого солдата армії. Це не означає, що армія ось-ось вирушить в Україну, але обов'язком будь-якої армії у мирний час є підготовка до війни у всіх аспектах життя. Проте, враховуючи війну в Європі, цілком розумно, що британські солдати реалістично ставляться до того, що може статися”, - вважає генерал.
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