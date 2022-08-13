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Керівник британської військової розвідки: до кінця року ні Росія, ні Україна не зроблять прориву

Київ • УНН

 • 209224 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. "Росія та Україна навряд здійснять вирішальні воєнні дії в цьому році", - про це сказав у інтерв'ю ВВС керівник військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Хоккенхалл. Про це повідомляє УНН.

Керівник британської військової розвідки: до кінця року ні Росія, ні Україна не зроблять прориву

Деталі

23 лютого цього року генерал Хоккенхалл працював до пізньої ночі. Через годину, як він повернувся додому, йому зателефонували і сказали, що на українському кордоні були якісь дивні ознаки активності.

Згодом прийшло підтвердження того, що Росія справді вторглася до свого сусіда.

Через кілька хвилин він проінформував британського прем'єр-міністра та міністра оборони про початок найбільшого збройного конфлікту в Європі після Другої світової війни.

Протягом останніх чотирьох років генерал Хоккенхалл очолював розвідку міністерства оборони Великої Британії та працював в тіні, керуючи організацією, яка має справу з секретною інформацією. Війна в Україні зробила його роботу ще більш важливою.

Він каже, що дедалі більше почав переконуватися, що Росія збирається почати вторгнення, в листопаді минулого року. Тоді він подумав, що "це станеться", згадує генерал.

Керівник розвідки також захищає рішення Заходу висвітлювати потенціальну можливість використання Росією хімічної та біологічної зброї.

Він вважає, що це допомогло їм зупинити проведення так званих операцій "під фальшивим прапором", які мали на меті спробувати зобразити українців чи Захід ініціаторами конфлікту.

Рідко коли з громадськістю ділилися такою кількістю секретних розвідданих. З початку війни розвідка міністерства оборони Великої Британії публікує щоденні оновлення.

Генерал Хоккенхалл каже, що сила західної єдності та український опір перевершили очікування. Так само, як і невдачі російської армії, чиє командування, управління і логістика були "поганими", каже він. Збройні сили РФ постраждали також від політичного втручання, від стратегічного до тактичного рівня, додає розвідник.

Він розраховує на тривалий конфлікт, тому не слід очікувати вирішальних воєнних дій в цьому році від обох сторін.

Нагадаємо

Російські окупанти намагались покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки, але зазнали невдачі від ЗСУ.

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