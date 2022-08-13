Спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Російські окупанти намагались покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки, але зазнали невдачі від ЗСУ. Про це пише УНН з посиланням на зведення від Генштабу.
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Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного.
На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Авіація противника діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового.
Окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили.
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли із артилерії різних калібрів по районах населених пунктів Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.