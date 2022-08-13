Попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах - Генштаб

Детали

Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Продолжаются жесткие бои.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник производит огненное поражение неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по районам Новоселки, Павловки, Владимировки и Червоного.

На Южнобужском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибужского и других. Авиация противника действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белой Криницы и Лозового.

Оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Сеньковка, Грэмяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.