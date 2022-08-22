Mirror: военные Британии призвали готовиться к войне с россией

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Уорент-офицер Пол Карни заявил, что британские военные сейчас "готовятся противостоять угрозе со стороны россии". По его словам, пора подготовить "родных и близких" к возможности отправления на Восток.

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“Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас. Убедитесь, что наши близкие получают поддержку, в которой они нуждаются, также жизненно важно для нас, потому что мы не собираемся выкладываться на 100% в туре, если мы беспокоимся о доме“, - пишет военный.

Бывший глава Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ричард Даннатт считает этот совет своевременным.

“Это здравый совет от лучшего солдата армии. Это не значит, что армия вот-вот отправится в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне во всех аспектах жизни. Однако, учитывая войну в Европе, вполне разумно, что британские солдаты реалистично относятся к тому, что может произойти”, – считает генерал.

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