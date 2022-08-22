Россияне не смогут захватить больше территорий в ближайшие месяцы, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Институт изучения войны (ISW) в новом своде сообщил, что россияне не смогут захватить больше территорий в ближайшие месяцы. Об этом информирует УНН.
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“Российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, который они набрали в конце июля, и, вероятно, достигают кульминации. Российские военные продемонстрировали постоянную неспособность превратить небольшие тактические успехи в оперативные успехи, недостаток, который, вероятно, помешает россии добиться значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, за исключением серьезных изменений на поле боя“, – сообщили эксперты.
Ключевые выводы:
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- Российские войска совершили несколько неудачных наземных штурмов к юго-западу и юго-востоку от Изюма.
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- Русские войска совершили наземное наступление к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.
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- Российские войска добились ограниченных успехов к западу от города Донецка, но не проводили наземных нападений на административную границу Донецко-Запорожской области.
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- Российские войска совершили безуспешные наземные штурмы к юго-западу от Донецка и продолжили атаковать населенные пункты к северо-западу и юго-западу от Авдеевки.
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- Российские войска совершили несколько штурмов на линии фронта Херсон-Николаев и частично продвинулись к востоку от города Николаева.
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- Российские силы, вероятно, не учат новобранцев дисциплине, создавая уполномоченную силу, участвующую в хулиганстве в россии и незаконном поведении в Украине.
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- Российские оккупационные власти усилили фильтрационные меры и похищение на оккупированных территориях в канун Дня Независимости Украины 24 августа.
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Напомним
Британский военный заявил, что солдаты Великобритании должны быть готовы воевать с россией и предупредить своих близких о потенциальном конфликте.