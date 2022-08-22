Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 45,4 тыс. оккупантов и еще 7 вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 45,4 тыс. человек, 1919 танков, 198 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 45 400 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1919 (+7),
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- боевых бронированных машин ‒ 4230 (+6),
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- артиллерийских систем – 1032 (+4),
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- РСЗО – 266 (+0),
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- средств ПВО - 145 (+4),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 198 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9),
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- крылатых ракет - 194 (+4),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильная техника и автоцистерны - 3149 (+6),
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- специальной техники – 99 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что оккупанты пытались вести наступление на 6 направлениях, без успеха отошли.