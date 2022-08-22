Оккупанты 80 раз обстреляли Шосткинский район Сумской области

Детали

Россияне били по приграничным общинам Шосткинского района. Около 80 пулеметных снарядов россияне выпустили по территории Сумской области.

Около 18 вечера по Середино-Будской общине стреляли из миномета − 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами. Недалеко от города возник пожар, опять возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц.

Напомним

Российские войска пытались наступать на Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.