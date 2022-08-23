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Деградація росії почалась з окупації Криму у 2014 році – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Деградація російської федерації почалася ще з незаконної анексії Кримського півострова у 2014 році. Як заявив Президент Володимир Зеленський під час відкриття другого саміту Кримської платформи, деградація рф продовжилася масованим терором, який країна-агресор здійснює від початку повномасштабного вторгнення в Україну, передає корспондент УНН.

Деградація росії почалась з окупації Криму у 2014 році – Зеленський

Цитата

"Деградація росії почалась з захоплення Криму, з терору проти кримськотатарського народу, корінного народу Криму, з репресій за релігійною ознакою, які стали чи не найбільш масштабними релігійними гоніннями в Європі у 21 столітті проти кримської мусульманської громади. Були вигнання усіх людей, хто говорив, що Крим це Україна, хто не боявся захищати українську культуру, свободу в Криму і вбивства і катування ми все це бачили", - сказав Зеленський.

Деталі

Він додав, що все це окупанти робили і продовжують робити в Криму з перших тижнів після його ганебного захоплення.

"Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цієї деградації держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з Великою сімкою і яка тепер змагається за першість з найбільш жорстокими режимами минулого, що відповідальні за геноцид, загарбницькі дії і депортації", - зазначив Президент.

Доповнення

Днями раніше Зеленський в одному зі своїх звернень зазначив, що в Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається.

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