В Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається, – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Під час свого традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський анонсував низку подій, що відбудуться наступного тижня, зокрема, Кримська платформа. Про це повідомляє УНН. Президент зазначив, в Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається.
Деталі
Зеленський нагадав, що наступного тижня відбудуться такі події як:
День державного прапора України – 23 серпня;
Кримська платформа – 23 серпня;
День Незалежності України – 24 серпня;
Цитата
“Кримська платформа цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається“, – сказав Президент.
Нагадаємо
В окупованому Севастополі третій вечір підряд спрацювало російське ППО. З самого ранку в тимчасово окупованому Севастополі горів штаб Чорноморського флоту РФ.
Вдень повідомляли про нові вибухи у Бахчисарайському та Сакському районах в тимчасово окупованому Криму. В Бахчисараї жителі кажуть про дим над аеродромом.