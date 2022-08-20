У Криму повідомляють про нові вибухи у двох районах: у Бахчисараї бачили дим над аеродромом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Місцеві та Telegram-канали пишуть, що у тимчасово окупованому Криму повідомляють про нові вибухи - у Бахчисарайському та Сакському районах, у Бахчисараї жителі кажуть про дим над аеродромом, пише УНН.
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Так, повідомляють про вибухи у Бахчисарайському та Сакському районах Криму.
"Жителі Бахчисараю в Криму повідомляють про три вибухи та дим над місцевим аеродромом", - пише Telegram-канал ASTRA.
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У Севастополі повідомлялося про вибух у районі штабу чорноморського флоту рф.
Також повідомлялося про вибухи над Заозерним у передмісті Євпаторії.