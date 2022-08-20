В Крыму сообщают о новых взрывах в двух районах: в Бахчисарае видели дым над аэродромом

Детали

Так, сообщают о взрывах в Бахчисарайском и Сакском районах Крыма.

"Жители Бахчисарая в Крыму сообщают о трех взрывах и дыме над местным аэродромом", - пишет Telegram-канал ASTRA.

Ранее

В Севастополе сообщалось о взрыве в районе штаба черноморского флота рф.

Также сообщалось о взрывах над Заозерным в пригороде Евпатории.