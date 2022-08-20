В Крыму сообщают о новых взрывах в двух районах: в Бахчисарае видели дым над аэродромом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Местные и Telegram-каналы пишут, что во временно оккупированном Крыму сообщают о новых взрывах – в Бахчисарайском и Сакском районах, в Бахчисарае жители говорят о дыме над аэродромом, пишет УНН.
Детали
Так, сообщают о взрывах в Бахчисарайском и Сакском районах Крыма.
"Жители Бахчисарая в Крыму сообщают о трех взрывах и дыме над местным аэродромом", - пишет Telegram-канал ASTRA.
Ранее
В Севастополе сообщалось о взрыве в районе штаба черноморского флота рф.
Также сообщалось о взрывах над Заозерным в пригороде Евпатории.