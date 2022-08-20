В окупованому Криму знову вибухи: тепер у передмісті Євпаторії - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму знову чули вибухи - тепер у передмісті Євпаторії, а саме - у селищі Заозерне. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.
Цитата
"Тепер над селищем Yalı Moynaq/Заозерне (передмістя Kezlev/Євпаторії) також чути вибухи. Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці..." - зазначив Чубаров у Telegram.
Деталі
Telegram-канали пишуть, що жителі Криму "знову повідомляють про роботу ППО у Євпаторії".
Доповнення
Російський так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв вранці 20 серпня повідомив, що на дах штабу флоту рф, де сьогодні диміло, приземлився безпілотник, який "збитий не був". В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ відреагували, що кращої реклами "найпотужнішої системи ППО" і вигадати важко.