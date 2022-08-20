В оккупированном Крыму снова взрывы: теперь в пригороде Евпатории - Чубаров

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 14520 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 46744 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 92240 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 127122 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 125808 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 276974 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135297 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122774 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 378126 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84330 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.3м/с
66%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 12360 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 5382 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 3808 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 10597 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 8080 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 276974 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 299604 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 378126 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 354370 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 400448 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79989 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113594 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133180 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172086 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81244 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В оккупированном Крыму снова взрывы: теперь в пригороде Евпатории - Чубаров

Киев • УНН

 • 753189 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во временно оккупированном Крыму снова слышали взрывы – теперь в пригороде Евпатории, а именно – в поселке Заозерное. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.

В оккупированном Крыму снова взрывы: теперь в пригороде Евпатории - Чубаров

Цитата

"Теперь над поселком Yalı Moynaq/Заозерное (пригород Kezlev/Евпатории) также слышны взрывы. Похоже, что орки отбиваются от беспилотника. Ждем подробностей..." - отметил Чубаров в Telegram.

Детали

Telegram-каналы пишут, что жители Крыма "опять сообщают о работе ПВО в Евпатории".

Дополнение

Российский так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев утром 20 августа сообщил, что на крышу штаба флота рф, где сегодня дымилось, приземлился беспилотник, который "сбит не был". В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отреагировали, что лучшей рекламы "мощнейшей системы ПВО" и придумать трудно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,442.77