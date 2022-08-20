В оккупированном Крыму снова взрывы: теперь в пригороде Евпатории - Чубаров

Цитата

"Теперь над поселком Yalı Moynaq/Заозерное (пригород Kezlev/Евпатории) также слышны взрывы. Похоже, что орки отбиваются от беспилотника. Ждем подробностей..." - отметил Чубаров в Telegram.

Детали

Telegram-каналы пишут, что жители Крыма "опять сообщают о работе ПВО в Евпатории".

Дополнение

Российский так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев утром 20 августа сообщил, что на крышу штаба флота рф, где сегодня дымилось, приземлился беспилотник, который "сбит не был". В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отреагировали, что лучшей рекламы "мощнейшей системы ПВО" и придумать трудно.