У Севастополі горить штаб Чорноморського флоту РФ

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У тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ. Самопроголошений голова Севастополя заявив, що на дах штабу прилетів безпілотник.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, штаб флоту оточила поліція. Влада просить жителів міста не виходити з будинків найближчу годину.

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У Севастополі повідомляли про щонайменше 9 вибухів.