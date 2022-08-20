В Севастополе горит штаб Черноморского флота РФ

Детали

Во временно оккупированном Крыму в Севастополе загорелся штаб Черноморского флота РФ. Самопровозглашенный глава Севастополя заявил, что на крышу штаба прилетел беспилотник.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, штаб флота оцепила полиция. Власти просят жителей города не выходить из домов в ближайшее время.

Ранее

В Севастополе сообщали по меньшей мере 9 взрывов.