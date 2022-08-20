СтратКом ЗСУ про безпілотник на даху штабу чф рф у Криму: кращої реклами ППО вигадати важко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російський так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив, що на дах штабу флоту рф, де сьогодні диміло, приземлився безпілотник, який "збитий не був". В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ відреагували, що кращої реклами "найпотужнішої системи ППО" і вигадати важко, пише УНН.
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Раніше повідомлялося, що у штабі чф рф загорілося. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вказав, що о 08:20 ранку, в районі штабу "чорноморського флоту росії" в окупованому Севастополі, пролунав сильний вибух.
Жертв та серйозних пошкоджень немає, зазначив развожаєв, вказавши і на безпілотник.
У мережі навіть з'явилося відео нібито з тим самим безпілотником.
Також у мережі почали коментувати ППО окупантів.