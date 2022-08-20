СтратКом ЗСУ про безпілотник на даху штабу чф рф у Криму: кращої реклами ППО вигадати важко

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61261 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69063 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81207 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86657 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97205 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150389 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70795 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150957 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109739 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69416 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
45%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20348 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 21930 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23232 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12229 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13147 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61261 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150389 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174566 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150957 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262277 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96297 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98916 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43494 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46880 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61484 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

СтратКом ЗСУ про безпілотник на даху штабу чф рф у Криму: кращої реклами ППО вигадати важко

Київ • УНН

 • 128668 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російський так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив, що на дах штабу флоту рф, де сьогодні диміло, приземлився безпілотник, який "збитий не був". В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ відреагували, що кращої реклами "найпотужнішої системи ППО" і вигадати важко, пише УНН.

СтратКом ЗСУ про безпілотник на даху штабу чф рф у Криму: кращої реклами ППО вигадати важко

Деталі

Раніше повідомлялося, що у штабі чф рф загорілося. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вказав, що о 08:20 ранку, в районі штабу "чорноморського флоту росії" в окупованому Севастополі, пролунав сильний вибух.

Жертв та серйозних пошкоджень немає, зазначив развожаєв, вказавши і на безпілотник.

У мережі навіть з'явилося відео нібито з тим самим безпілотником.

Також у мережі почали коментувати ППО окупантів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29