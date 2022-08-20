Стратком ВСУ о беспилотнике на крыше штаба ЧФ РФ в Крыму: лучшей рекламы ПВО придумать трудно

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Ранее сообщалось, что в штабе ЧФ РФ загорелось. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал, что в 08:20 утра, в районе штаба "черноморского флота россии" в оккупированном Севастополе, раздался сильный взрыв.

Жертв и серьезных повреждений нет, отметил развожаев, указав и на беспилотник.

В сети даже появилось видео якобы с тем же беспилотником.

В сети начали комментировать ПВО оккупантов.