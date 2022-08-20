В окупованому Севастополі третій вечір підряд спрацювало ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В соціальних мережах повідомляють про роботу російського ППО. Про це інформує УНН.
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Місцеві Telegram-каналі повідомляють про роботу російського ППО на Кримському півострові. Це вже третій вечір підряд.
З самого ранку в тимчасово окупованому Севастополі горів штаб Чорноморського флоту РФ.
Нагадаємо
Вдень повідомляли про нові вибухи у Бахчисарайському та Сакському районах в тимчасово окупованому Криму. В Бахчисараї жителі кажуть про дим над аеродромом.