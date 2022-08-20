В оккупированном Севастополе третий вечер подряд сработало ПВО

Детали

Местные Telegram-каналы сообщают о работе российского ПВО на Крымском полуострове. Это уже третий вечер подряд.

С самого утра во временно оккупированном Севастополе горел штаб Черноморского флота РФ.

Напомним

Днем сообщали о новых взрывах в Бахчисарайском и Сакском районах во временно оккупированном Крыму. В Бахчисарае жители говорят о дыме над аэродромом.