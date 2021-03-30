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За пацієнтом повинні ходити не гроші, а здоров'я – міністр Степанов про "реформу Супрун"

За пацієнтом повинні ходити не гроші, а здоров'я – міністр Степанов про "реформу Супрун"

Київ • УНН

 • 15970 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував в ефірі "Хард з Влащенко" так звану "реформу Супрун" в системі охорони здоров'я, повідомляє УНН.

Цитата:

"По-перше, я не вважаю, що в нас взагалі була реформа. По-друге, я ніколи не говорив, що я підтримую загальне бачення, що нам потрібно було звільняти медичних лікарів і медсестер. Але я хочу, щоб всі не забували: у нас рік з пандемією, у нас рік ковіду. І це був не той час, коли потрібно було радикально і відразу рушити. Коли я прийшов на посаду, у нас вже стартанув другий етап фінансування медицини за іншими принципами. І зараз протягом всього року ми вже вносимо відповідні зміні, які дозволять вивести та створити нову українську медицину. Точний тезис: повинні не гроші ходити за пацієнтом, за пацієнтом здоров’я повинно ходити", - заявив Степанов.

Деталі

Одночасно, міністр наголосив, що визначати критерії ефективності системи охорони здоров'я не можна за зменшенням витрат на неї, а виключно за збільшенням тривалості життя населення, зниженням смертності та онкологічних захворювань, які повинні виявлятися на ранніх стадіях.

"Саме коли ми розвиваємо галузями, коли розвиваємо трансплантологію, коли збудуємо свій центр і в нас буде незалежність, саме це ми робимо і робили попри ковід. І в нас є досягнення, про які ми говорили. Історією, яка має назву "давайте просто менше сплачувати, і в такий спосіб ми щось реформуємо" - ми не реформуємо, ми гробимо. І ми всі побачили, до чого воно призвело", - резюмував Степанов.

Довідково

Протягом 2016-2018 років в Україні тривала реформа медичної галузі, яку назвали "реформою Супрун". У межах реформи був змінений і підхід до формування заробітної плати медиків, зокрема, через прив’язку до кількості пацієнтів. Коли медики почали скаржитися на те, що їхня заробітна плата не те, що не зростає, а навіть зменшується, Супрун порадила звертатися до головних лікарів та місцевої влади. Вона також закликала лікарів звертатися до керівників місцевої влади, якщо головний лікар не хоче підвищувати їм заробітну плату.

Після зміни керівництва МОЗ були спроби подолати окремі негативні наслідки реформи. Зокрема, що стосується заробітної плати, то міністр Максим Степанов тривалий час заявляє про перегляд зарплат медикам. Зокрема, на його думку, мінімальна заробітна плата лікаря повинна становити 23 тис. гривень, медичної сестри – 17 тис. гривень і молодшого медичного персоналу - 12 тис. гривень. Степанову вдалося домогтися "ковідних" доплат медикам, які працюють безпосередньо з пацієнтами з COVID-19, обсягом до 300% заробітної плати медика, яку було реалізовано через механізм медичної субвенції для регіонів.

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