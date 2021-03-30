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За пациентом должны ходить не деньги, а здоровье - министр Степанов о "реформе Супрун"

За пациентом должны ходить не деньги, а здоровье - министр Степанов о "реформе Супрун"

Киев  •  УНН

 • 15959 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал в эфире "Хард с Влащенко" так называемую "реформу Супрун" в системе здравоохранения, сообщает УНН.

Цитата:

"Во-первых, я не считаю, что у нас вообще была реформа. Во-вторых, я никогда не говорил, что я поддерживаю общее видение, что нам нужно было увольнять медицинских врачей и медсестер. Но я хочу, чтобы все не забывали: у нас год с пандемией, у нас год ковида. И это было не то время, когда нужно было радикально и сразу тронуться. Когда я пришел на должность, у нас уже стартанул второй этап финансирования медицины по другим принципам. И сейчас в течение всего года мы уже вносим соответствующие изменения, которые позволят вывести и создать новую украинскую медицину. Точный тезис: должны не деньги ходить за пациентом, за пациентом здоровье должно ходить", - заявил Степанов.

Детали

Одновременно, министр подчеркнул, что определять критерии эффективности системы здравоохранения нельзя по убыванию затрат на нее, а исключительно по возрастанию продолжительности жизни населения, снижению смертности и онкологических заболеваний, которые должны проявляться на ранних стадиях.

"Именно когда мы развиваем отраслями, когда развиваем трансплантологию, когда построим свой центр и у нас будет независимость, именно это мы делаем и делали несмотря на ковид. И у нас есть достижения, о которых мы говорили. Историей, которая называется "давайте просто меньше платить, и таким образом мы что-то реформируем" - мы не реформируем, мы гробим. И мы все увидели, к чему оно привело", - резюмировал Степанов.

Справка

В течение 2016-2018 годов в Украине продолжалась реформа медицинской отрасли, которую назвали "реформой Супрун". В рамках реформы был изменен и подход к формированию заработной платы медиков, в частности, из-за привязки к количеству пациентов. Когда медики начали жаловаться на то, что их заработная плата не то, что не растет, а даже уменьшается, Супрун посоветовала обращаться к главным врачам и местной власти. Она также призвала врачей обращаться к руководителям местной власти, если главный врач не хочет повышать им заработную плату.

После смены руководства Минздрава были попытки преодолеть отдельные негативные последствия реформы. В частности, что касается заработной платы, то министр Максим Степанов длительное время заявляет о пересмотре зарплат медикам. В частности, по его мнению, минимальная заработная плата врача должна составлять 23 тыс. гривен, медицинской сестры - 17 тыс. гривен и младшего медицинского персонала - 12 тыс. гривен. Степанову удалось добиться "ковидных" доплат медикам, которые работают непосредственно с пациентами с COVID-19, объемом до 300% заработной платы медика, которая была реализована через механизм медицинской субвенции для регионов.

Украинские Национальные Новости

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