За "образу путіна" росіян і мешканців ТОТ України карають штрафами та арештами: скільки коштує "неповага" до влади
Київ • УНН
російські суди призначають штрафи або арешти за адміністративні справи про "неповагу" до влади. З 2019 року майже 400 росіян та мешканців Криму потрапили під суд за цим законом.
Суди в росії в середньому призначають штраф у 30 тисяч рублів або арештовують на строк до 14 діб за адміністративними справами про "неповагу" до влади та особисто російського диктатора путіна. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій при МКСК, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що з 2019 року, коли набув чинності закон про "неповагу" до влади, під суд потрапили вже майже 400 росіян і мешканців окупованого Криму.
Наприклад: жительку одинцово арештували на 10 діб за напис "путін х*йло"; у хімках чоловік заплатив 100 тисяч рублів за збережений у vk портрет путіна з траурною стрічкою; студента з Кримського федерального університету змусили вибачатися публічно й оштрафували на 50 тисяч за слова в "Чат-рулетці": "Ми зараз при путлері… ой, при путіні"
Також вказується на ще один приклад: кримчанина покарали штрафом у 60 тисяч рублів за пост, де були поруч фото й цитати путіна та гітлера.
Нагадаємо
російський суд оштрафував мешканця Бахчисараю на 50 тисяч рублів нібито за нецензурні образи президента рф володимира путіна та російського голови Криму сергія аксьонова. "Феміда" дійшла висновку, що висловлювання чоловіка "ображають людську гідність та суспільну моральність", а сам чоловік "виявив явну неповагу до держави".
