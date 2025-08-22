$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 25170 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 29312 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 34563 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 20823 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 32359 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71000 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 78692 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81207 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102927 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 235443 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

За "образу путіна" росіян і мешканців ТОТ України карають штрафами та арештами: скільки коштує "неповага" до влади

Київ • УНН

 • 202 перегляди

російські суди призначають штрафи або арешти за адміністративні справи про "неповагу" до влади. З 2019 року майже 400 росіян та мешканців Криму потрапили під суд за цим законом.

За "образу путіна" росіян і мешканців ТОТ України карають штрафами та арештами: скільки коштує "неповага" до влади

Суди в росії в середньому призначають штраф у 30 тисяч рублів або арештовують на строк до 14 діб за адміністративними справами про "неповагу" до влади та особисто російського диктатора путіна. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій при МКСК, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з 2019 року, коли набув чинності закон про "неповагу" до влади, під суд потрапили вже майже 400 росіян і мешканців окупованого Криму.

Наприклад: жительку одинцово арештували на 10 діб за напис "путін х*йло"; у хімках чоловік заплатив 100 тисяч рублів за збережений у vk портрет путіна з траурною стрічкою; студента з Кримського федерального університету змусили вибачатися публічно й оштрафували на 50 тисяч за слова в "Чат-рулетці": "Ми зараз при путлері… ой, при путіні"

- йдеться у статті.

Також вказується на ще один приклад: кримчанина покарали штрафом у 60 тисяч рублів за пост, де були поруч фото й цитати путіна та гітлера.

Нагадаємо

російський суд оштрафував мешканця Бахчисараю на 50 тисяч рублів нібито за нецензурні образи президента рф володимира путіна та російського голови Криму сергія аксьонова. "Феміда" дійшла висновку, що висловлювання чоловіка "ображають людську гідність та суспільну моральність", а сам чоловік "виявив явну неповагу до держави".

У Криму аніматорок, які танцювали під Вєрку Сердючку, спіймали та змусили співати "путін – молодець"09.08.23, 18:30 • 1656900 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Володимир Путін
Крим