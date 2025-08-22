За «образ Путина» россиян и жителей ВОТ Украины наказывают штрафами и арестами: сколько стоит «неуважение» к власти

$41.380.02
21 августа, 14:24 • 25002 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 29167 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 34392 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 20742 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 32299 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 70946 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 78656 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81157 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102899 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 235335 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Украина и союзники разрабатывают военную поддержку для дипломатии по обеспечению устойчивого мира - Сырский
В центре столицы завтра ограничат движение транспорта: что известно
Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Ким Чен Ын
Никита Хрущев
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Беларусь
Белый дом
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Крылатая ракета
Футбол
За «образ Путина» россиян и жителей ВОТ Украины наказывают штрафами и арестами: сколько стоит «неуважение» к власти

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Российские суды назначают штрафы или аресты по административным делам о «неуважении» к власти. С 2019 года почти 400 россиян и жителей Крыма попали под суд по этому закону.

За «образ Путина» россиян и жителей ВОТ Украины наказывают штрафами и арестами: сколько стоит «неуважение» к власти

Суды в России в среднем назначают штраф в 30 тысяч рублей или арестовывают на срок до 14 суток по административным делам о "неуважении" к власти и лично российскому диктатору Путину. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при МКСК, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с 2019 года, когда вступил в силу закон о "неуважении" к власти, под суд попали уже почти 400 россиян и жителей оккупированного Крыма.

Например: жительницу Одинцово арестовали на 10 суток за надпись "путин х*йло"; в Химках мужчина заплатил 100 тысяч рублей за сохраненный в vk портрет Путина с траурной лентой; студента из Крымского федерального университета заставили извиняться публично и оштрафовали на 50 тысяч за слова в "Чат-рулетке": "Мы сейчас при путлере… ой, при путине"

- говорится в статье.

Также указывается еще один пример: крымчанина наказали штрафом в 60 тысяч рублей за пост, где были рядом фото и цитаты Путина и Гитлера.

Напомним

Российский суд оштрафовал жителя Бахчисарая на 50 тысяч рублей якобы за нецензурные оскорбления президента РФ Владимира Путина и российского главы Крыма Сергея Аксенова. "Фемида" пришла к выводу, что высказывания мужчины "оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность", а сам мужчина "проявил явное неуважение к государству".

В Крыму аниматоров танцевавших под Верку Сердючку, поймали и заставили петь "путин – молодец"09.08.23, 18:30 • 1656900 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
Владимир Путин
Крым