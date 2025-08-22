За «образ Путина» россиян и жителей ВОТ Украины наказывают штрафами и арестами: сколько стоит «неуважение» к власти
Киев • УНН
Российские суды назначают штрафы или аресты по административным делам о «неуважении» к власти. С 2019 года почти 400 россиян и жителей Крыма попали под суд по этому закону.
Суды в России в среднем назначают штраф в 30 тысяч рублей или арестовывают на срок до 14 суток по административным делам о "неуважении" к власти и лично российскому диктатору Путину. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при МКСК, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что с 2019 года, когда вступил в силу закон о "неуважении" к власти, под суд попали уже почти 400 россиян и жителей оккупированного Крыма.
Например: жительницу Одинцово арестовали на 10 суток за надпись "путин х*йло"; в Химках мужчина заплатил 100 тысяч рублей за сохраненный в vk портрет Путина с траурной лентой; студента из Крымского федерального университета заставили извиняться публично и оштрафовали на 50 тысяч за слова в "Чат-рулетке": "Мы сейчас при путлере… ой, при путине"
Также указывается еще один пример: крымчанина наказали штрафом в 60 тысяч рублей за пост, где были рядом фото и цитаты Путина и Гитлера.
Напомним
Российский суд оштрафовал жителя Бахчисарая на 50 тысяч рублей якобы за нецензурные оскорбления президента РФ Владимира Путина и российского главы Крыма Сергея Аксенова. "Фемида" пришла к выводу, что высказывания мужчины "оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность", а сам мужчина "проявил явное неуважение к государству".
