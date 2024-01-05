За квотою митниці: за що відповідає в "гуманітарному штабі" Гройсмана бізнесмен Ігор Скоромний

Один з найбагатших бізнесменів Вінниці, сина якого звинувачували у причетності до контрабандних потоків на митниці, ексдепутат Вінницької міськради, почесний консул Латвії. Ідеться про 57-річного Ігоря Скоромного, який свого часу був включений до Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу експрем’єра Володимира Гройсмана, пише УНН.

Бензоколонка для комунальних підприємств

На перший погляд, особа Скоромного дещо вибивається із загальної концепції формування штабу. Однопартійці Гройсмана, мер Вінниці Сергій Моргунов та голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий, які цей штаб у березні 2022 року і створювали під експрем’єра, максимально нафарширували його своїми заступниками та наближеними депутатами.

Ігор Скоромний останнім часом в активній політичній діяльності помічений не був. У 2010 та у 2015 роках він обирався депутатом Вінницької міської ради. У 2015-у став депутатом від партії "Вінницька європейська стратегія", яка згодом трансформувалася в "Українську стратегію Гройсмана".

Тоді його називали одним з найбагатших депутатів Вінницької міськради.

За 2017 рік Скоромний задекларував 857 тисяч доларів, 320 тисяч євро та більше ніж 3 мільйони гривень готівки. У 2018 році родина Ігоря сумарно отримала більше ніж 5,5 мільйона гривень доходів.

Ігор Скоромний є засновником та керівником приватного підприємства "Фірма "Яско". На той момент ця фірма спеціалізувалася на постачанні бензину та нафтопродуктів. Вона була одним з найбільших постачальників паливно-мастильних матеріалів для державних установ Вінницької області. Згідно з моніторингом Прозорро, 50% усіх закупок у фірми "Яско" здійснювала Вінницька ОДА.

Серед найбільших клієнтів "Яско" були ДП "Вінницькій облавтодор", КП "Вінницьке шляхове управління", КП "Вінницяоблводоканал".

У 2018 році фірма виграла державних закупівель більш ніж на 100 мільйонів гривень.

При цьому, сам, на той момент депутат Вінницької міськради, Ігор Скоромний жодного конфлікту інтересів у тому, що його фірма є бензоколонкою для комунальних підприємств, не вбачав.

Цікаво, що Ігор Скоромний не позиціонує себе як представник саме штабу Гройсмана. Судячи з його сторінки у Facebook, бізнесмен і за сумісництвом почесний консул Латвії піариться на допомозі, яку ця держава передає Україні.

Яблуко від яблуні недалеко впало

Але в контексті назви "гуманітарний штаб" звертає на себе увагу не стільки Ігор Скоромний, скільки його син – Ярослав Скоромний.

З 2012 по 2017 рік він працював в органах прокуратури. Але згодом відкрив у собі "талант" митника. Наприкінці 2017 року Скоромний-молодший став заступником начальника Львівської митниці ДФС – начальника управління протидії митним правопорушенням, а згодом – заступником начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії.

У 2020-21 роках на митниці відбувалася реорганізація, тому Ярослав Скоромний встиг побути в.о. начальника Галицької та Львівської митниць, заступником керівника Галицької митниці. З останньої посади його навіть тимчасово відсторонили у межах дисциплінарного провадження за підозрою у причетності до контрабанди, але згодом поновили.

Коли у жовтні 2020 року Скоромний-молодший очолив Галицьку митницю, його звинуватили у тому, що всього лише за два тижні його роботи бюджет недоотримав 300 мільйонів гривень.

Журналіст Євген Плінський тоді стверджував, що за два тижні, як мінімум, 11 фур з товаром на 2-2,5 мільйона доларів під виглядом порожніх пройшли через державний кордон, а власники вантажу, нібито, сплатили 30-35 тисяч доларів готівкою за кожну.

Потрібні люди у "потрібному" штабі

Так званий "гуманітарний штаб" Гройсмана займається наданням гуманітарної допомоги, яка у значних розмірах, особливо у перші місяці війни, надходила і продовжує надходити з інших країн, отже має пройти хоча б елементарний митний контроль.

При цьому, відомі непоодинокі факти, коли під виглядом гуманітарки в Україну намагалися провезти товари, які призначалися для комерційного продажу: автомобілі, продукти, одяг, предмети особистої гігієни і багато чого іншого.

Ярослав Скоромний наразі позиціонує себе як волонтер. Але старі зв’язки на митниці, мабуть, залишилися.

І ось тут виникає логічне питання – навіщо в штабі Гройсмана був і залишається потрібним ззовні респектабельний бізнесмен, син якого має неоднозначну репутацію через роботу на митниці…