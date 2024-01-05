За квотою митниці: за що відповідає в "гуманітарному штабі" Гройсмана бізнесмен Ігор Скоромний

ukenru
29 березня, 17:57 • 148077 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 183768 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 167746 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 205287 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 178232 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 153486 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 158737 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150764 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 426175 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173234 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.5 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 96314 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 101361 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 100675 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 49021 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 85394 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 277522 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 426178 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 475100 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 480483 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 387209 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 49021 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 183772 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 143031 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 136470 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 109713 перегляди
Актуальне
За квотою митниці: за що відповідає в "гуманітарному штабі" Гройсмана бізнесмен Ігор Скоромний

За квотою митниці: за що відповідає в "гуманітарному штабі" Гройсмана бізнесмен Ігор Скоромний

Київ • УНН

 • 507716 перегляди

За що відповідає в "гуманітарному штабі" Гройсмана бізнесмен Ігор Скоромний

Один з найбагатших бізнесменів Вінниці, сина якого звинувачували у причетності до контрабандних потоків на митниці, ексдепутат Вінницької міськради, почесний консул Латвії. Ідеться про 57-річного Ігоря Скоромного, який свого часу був включений до Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу експрем’єра Володимира Гройсмана, пише УНН.

Бензоколонка для комунальних підприємств

На перший погляд, особа Скоромного дещо вибивається із загальної концепції формування штабу. Однопартійці Гройсмана, мер Вінниці Сергій Моргунов та голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий, які цей штаб у березні 2022 року і створювали під експрем’єра, максимально нафарширували його своїми заступниками та наближеними депутатами.

Ігор Скоромний останнім часом в активній політичній діяльності помічений не був.  У 2010 та у 2015 роках він обирався депутатом Вінницької міської ради. У 2015-у став депутатом від партії "Вінницька європейська стратегія", яка згодом трансформувалася в "Українську стратегію Гройсмана".

Image

Тоді його називали одним з найбагатших депутатів Вінницької міськради.

За 2017 рік Скоромний задекларував 857 тисяч доларів, 320 тисяч євро та більше ніж 3 мільйони гривень готівки. У 2018 році родина Ігоря сумарно отримала більше ніж 5,5 мільйона гривень доходів.

Ігор Скоромний є засновником та керівником приватного підприємства "Фірма "Яско". На той момент ця фірма спеціалізувалася на постачанні бензину та нафтопродуктів. Вона була одним з найбільших постачальників паливно-мастильних матеріалів для державних установ Вінницької області. Згідно з моніторингом Прозорро, 50% усіх закупок у фірми "Яско" здійснювала Вінницька ОДА.

Серед найбільших клієнтів "Яско" були ДП "Вінницькій облавтодор", КП "Вінницьке шляхове управління", КП "Вінницяоблводоканал".

У 2018 році фірма виграла державних закупівель більш ніж на 100 мільйонів гривень.

При цьому, сам, на той момент депутат Вінницької міськради, Ігор Скоромний жодного конфлікту інтересів у тому, що його фірма є бензоколонкою для комунальних підприємств, не вбачав.

Цікаво, що Ігор Скоромний не позиціонує себе як представник саме штабу Гройсмана. Судячи з його сторінки у Facebook, бізнесмен і за сумісництвом почесний консул Латвії піариться на допомозі, яку ця держава передає Україні.

Яблуко від яблуні недалеко впало

Але в контексті назви "гуманітарний штаб" звертає на себе увагу не стільки Ігор Скоромний, скільки його син – Ярослав Скоромний.

Image

З 2012 по 2017 рік він працював в органах прокуратури. Але згодом відкрив у собі "талант" митника. Наприкінці 2017 року Скоромний-молодший став заступником начальника Львівської митниці ДФС – начальника управління протидії митним правопорушенням, а згодом – заступником начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії.

У 2020-21 роках на митниці відбувалася реорганізація, тому Ярослав Скоромний встиг побути в.о. начальника Галицької та Львівської митниць, заступником керівника Галицької митниці. З останньої посади його навіть тимчасово відсторонили у межах дисциплінарного провадження за підозрою у причетності до контрабанди, але згодом поновили.

Коли у жовтні 2020 року Скоромний-молодший очолив Галицьку митницю, його звинуватили у тому, що всього лише за два тижні його роботи бюджет недоотримав 300 мільйонів гривень.

Журналіст Євген Плінський тоді стверджував, що за два тижні, як мінімум, 11 фур з товаром на 2-2,5 мільйона доларів під виглядом порожніх пройшли через державний кордон, а власники вантажу, нібито, сплатили 30-35 тисяч доларів готівкою за кожну.

Потрібні люди у "потрібному" штабі

Так званий "гуманітарний штаб" Гройсмана займається наданням гуманітарної допомоги, яка у значних розмірах, особливо у перші місяці війни, надходила і продовжує надходити з інших країн, отже має пройти хоча б елементарний митний контроль.

При цьому, відомі непоодинокі факти, коли під виглядом гуманітарки в Україну намагалися провезти товари, які призначалися для комерційного продажу: автомобілі, продукти, одяг, предмети особистої гігієни і багато чого іншого.

Ярослав Скоромний наразі позиціонує себе як волонтер. Але старі зв’язки на митниці, мабуть, залишилися.

І ось тут виникає логічне питання – навіщо в штабі Гройсмана був і залишається потрібним ззовні респектабельний бізнесмен, син якого має неоднозначну репутацію через роботу на митниці…

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ПолітикаПублікації
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78