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По квоте таможни: за что отвечает в "гуманитарном штабе" Гройсмана бизнесмен Игорь Скоромный

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 11:41  •  20158 просмотра

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За что отвечает в "гуманитарном штабе" Гройсмана бизнесмен Игорь Скоромный

Один из самых богатых бизнесменов Винницы, сына которого обвиняли в причастности к контрабандным потокам на таможне, экс-депутат Винницкого горсовета, почетный консул Латвии. Речь идет о 57-летнем Игоре Скоромном, который в свое время был включен в Межрегиональный координационный гуманитарный штаб экс-премьера Владимира Гройсмана, пишет УНН.

Бензоколонка для коммунальных предприятий

На первый взгляд, личность Скоромного несколько выбивается из общей концепции формирования штаба. Однопартийцы Гройсмана, мэр Винницы Сергей Моргунов и глава Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый, которые этот штаб в марте 2022 года и создавали под экс-премьера, максимально нафаршировали его своими заместителями и приближенными депутатами.

Игорь Скоромный в последнее время в активной политической деятельности замечен не был. В 2010 и в 2015 годах он избирался депутатом Винницкого городского совета. В 2015-м стал депутатом от партии "Винницкая европейская стратегия", которая впоследствии трансформировалась в "Украинскую стратегию Гройсмана".

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Тогда его называли одним из самых богатых депутатов Винницкого горсовета.

За 2017 год Скоромный задекларировал 857 тысяч долларов, 320 тысяч евро и более 3 миллионов гривен наличных. В 2018 году семья Игоря суммарно получила более 5,5 миллиона гривен доходов.

Игорь Скоромный является основателем и руководителем частного предприятия "Фирма "Яско". На тот момент эта фирма специализировалась на поставке бензина и нефтепродуктов. Она была одним из крупнейших поставщиков горюче-смазочных материалов для государственных учреждений Винницкой области. Согласно мониторингу Прозорро, 50% всех закупок у фирмы "Яско" осуществляла Винницкая ОГА.

Среди крупнейших клиентов "Яско" были ГП "Винницкий облавтодор", КП "Винницкое дорожное управление", КП "Винницаоблводоканал".

В 2018 году фирма выиграла государственных закупок более чем на 100 миллионов гривен.

При этом, сам, на тот момент депутат Винницкого горсовета, Игорь Скоромный никакого конфликта интересов в том, что его фирма является бензоколонкой для коммунальных предприятий, не видел.

Интересно, что Игорь Скоромный не позиционирует себя как представитель именно штаба Гройсмана. Судя по его странице в Facebook, бизнесмен и по совместительству почетный консул Латвии пиарится на помощи, которую это государство передает Украине.

Яблоко от яблони недалеко упало

Но в контексте названия "гуманитарный штаб" обращает на себя внимание не столько Игорь Скоромный, сколько его сын - Ярослав Скоромный.

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С 2012 по 2017 год он работал в органах прокуратуры. Но впоследствии открыл в себе "талант" таможенника. В конце 2017 года Скоромный-младший стал заместителем начальника Львовской таможни ГФС - начальника управления противодействия таможенным правонарушениям, а затем - заместителем начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

В 2020-21 годах на таможне происходила реорганизация, поэтому Ярослав Скоромный успел побыть и.о. начальника Галицкой и Львовской таможен, заместителем руководителя Галицкой таможни. С последней должности его даже временно отстранили в рамках дисциплинарного производства по подозрению в причастности к контрабанде, но впоследствии восстановили.

Когда в октябре 2020 года Скоромный-младший возглавил Галицкую таможню, его обвинили в том, что всего лишь за две недели его работы бюджет недополучил 300 миллионов гривен.

Журналист Евгений Плинский тогда утверждал, что за две недели, как минимум, 11 фур с товаром на 2-2,5 миллиона долларов под видом пустых прошли через государственную границу, а владельцы груза, якобы, оплатили 30-35 тысяч долларов наличными за каждую.

Нужные люди в "нужном" штабе

Так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана занимается предоставлением гуманитарной помощи, которая в значительных размерах, особенно в первые месяцы войны, поступала и продолжает поступать из других стран, следовательно, должна пройти хотя бы элементарный таможенный контроль.

При этом, известны не единичные факты, когда под видом гуманитарки в Украину пытались провезти товары, которые предназначались для коммерческой продажи: автомобили, продукты, одежду, предметы личной гигиены и многое другое.

Ярослав Скоромный сейчас позиционирует себя как волонтер. Но старые связи на таможне, видимо, остались.

И вот тут возникает логичный вопрос - зачем в штабе Гройсмана был и остается нужным извне респектабельный бизнесмен, сын которого имеет неоднозначную репутацию из-за работы на таможне...

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Политика
За квотою митниці: за що відповідає в "гуманітарному штабі" Гройсмана бізнесмен Ігор Скоромний
Customs quota: what businessman Ihor Skoromnyi is responsible for in Groysman's "humanitarian headquarters"
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По квоте таможни: за что отвечает в "гуманитарном штабе" Гройсмана бизнесмен Игорь Скоромный

За что отвечает в "гуманитарном штабе" Гройсмана бизнесмен Игорь Скоромный.

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