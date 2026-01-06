За добу на крижаних водоймах загинуло чотири людини, серед них - дитина

$42.420.13
49.510.07
ukenru
08:46 • 958 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 14800 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 40535 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 73520 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 43089 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 44715 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 45024 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 111045 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71537 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96956 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
93%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР5 січня, 23:55 • 8686 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 11950 перегляди
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19 • 9132 перегляди
Мексика відкидає можливість військового втручання США після операції у Венесуелі6 січня, 00:31 • 3950 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 10162 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 22560 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 73520 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 46654 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 111045 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 167068 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 14221 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 59812 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 54028 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 50307 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 58307 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Опалення

За добу на крижаних водоймах загинуло чотири людини, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 74 перегляди

За минулу добу в Україні загинули чотири людини, серед яких дитина, на крижаних водоймах у Львівській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Рятувальники закликають не виходити на лід через небезпечні коливання температури.

За добу на крижаних водоймах загинуло чотири людини, серед них - дитина
Фото: ДСНС України

За минулу добу в Україні на крижаних водоймах загинули чотири люди, серед яких - дитина. Трагічні випадки сталися у кількох регіонах країни. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Трагічні випадки сталися у Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині

- йдеться у дописі.

Крім того, у селі Рубаний Міст Новоукраїнського району Кіровоградської області рятувальники під час пошуків зниклого хлопчика 2013 року народження виявили та підняли з водойми тіло підлітка.

Будьте обережні - не виходьте на лід. Через коливання температури це смертельно небезпечно. Бережіть себе та дітей

- наголосили в ДСНС.

Нагадаємо

6 січня в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледь, туман та ожеледиця на дорогах у низці регіонів. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.

Алла Кіосак

СуспільствоПодії
Село
Морози в Україні
Дорожньо-транспортна пригода
Львівська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна