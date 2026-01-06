За добу на крижаних водоймах загинуло чотири людини, серед них - дитина
Київ • УНН
За минулу добу в Україні загинули чотири людини, серед яких дитина, на крижаних водоймах у Львівській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Рятувальники закликають не виходити на лід через небезпечні коливання температури.
За минулу добу в Україні на крижаних водоймах загинули чотири люди, серед яких - дитина. Трагічні випадки сталися у кількох регіонах країни. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
Трагічні випадки сталися у Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині
Крім того, у селі Рубаний Міст Новоукраїнського району Кіровоградської області рятувальники під час пошуків зниклого хлопчика 2013 року народження виявили та підняли з водойми тіло підлітка.
Будьте обережні - не виходьте на лід. Через коливання температури це смертельно небезпечно. Бережіть себе та дітей
Нагадаємо
6 січня в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледь, туман та ожеледиця на дорогах у низці регіонів. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.