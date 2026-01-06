В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки через ожеледь і туман
Київ • УНН
6 січня в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледь, туман та ожеледиця на дорогах у низці регіонів. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.
Деталі
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 06 січня у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь; у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях туман, видимість 300-500 м; на дорогах, крім півдня країни, ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий
Окрім того, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту.
