В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки через ожеледь і туман

$42.420.13
49.510.07
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 12806 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 36360 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 66306 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 39499 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 41823 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 43618 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 107125 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71202 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96545 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100422 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 19375 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 66303 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 43451 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 107124 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 164033 перегляди
В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки через ожеледь і туман

Київ • УНН

 • 58 перегляди

6 січня в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледь, туман та ожеледиця на дорогах у низці регіонів. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.

В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки через ожеледь і туман
Фото: pixabay

В Україні 6 січня очікуються небезпечні метеорологічні явища. У низці регіонів очікуються ожеледь, туман та ожеледиця на дорогах. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 06 січня у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь; у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях туман, видимість 300-500 м; на дорогах, крім півдня країни, ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий

- йдеться у дописі.

Окрім того, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Нагадаємо

Західну Японію сколихнув землетрус магнітудою 6,2, епіцентр якого знаходився у префектурі Сімане. Четверо людей госпіталізовані з легкими травмами, загрози цунамі не було.

Алла Кіосак

