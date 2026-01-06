В Украине объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и тумана
Киев • УНН
6 января в Украине ожидаются опасные метеорологические явления, в частности гололед, туман и гололедица на дорогах в ряде регионов. Объявлен I уровень опасности - желтый, что может усложнить работу предприятий и движение транспорта.
В Украине 6 января ожидаются опасные метеорологические явления. В ряде регионов ожидаются гололед, туман и гололедица на дорогах. Объявлен I уровень опасности - желтый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Подробности
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 06 января в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололед; в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях туман, видимость 300-500 м; на дорогах, кроме юга страны, гололедица. I уровень опасности, желтый
Кроме того, такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.
Напомним
