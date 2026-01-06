В Украине объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и тумана

$42.420.13
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 12862 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 36467 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 66474 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 39582 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 41894 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 43653 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 107205 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71217 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96564 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100443 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения5 января, 22:32 • 4674 просмотра
Фостен-Арканж Туадера в третий раз победил на выборах президента ЦАР5 января, 23:55 • 3054 просмотра
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18 • 7994 просмотра
Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы6 января, 00:19 • 3318 просмотра
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых6 января, 01:01 • 4392 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 19443 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 66475 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 43534 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 107206 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 164089 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Пит Хегсетх
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Израиль
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 12087 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 57969 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 52327 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 48720 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 56808 просмотра
В Украине объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и тумана

Киев • УНН

 • 130 просмотра

6 января в Украине ожидаются опасные метеорологические явления, в частности гололед, туман и гололедица на дорогах в ряде регионов. Объявлен I уровень опасности - желтый, что может усложнить работу предприятий и движение транспорта.

В Украине объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и тумана
Фото: pixabay

В Украине 6 января ожидаются опасные метеорологические явления. В ряде регионов ожидаются гололед, туман и гололедица на дорогах. Объявлен I уровень опасности - желтый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Подробности

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 06 января в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололед; в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях туман, видимость 300-500 м; на дорогах, кроме юга страны, гололедица. I уровень опасности, желтый

- говорится в сообщении.

Кроме того, такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Напомним

Западную Японию сотрясло землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого находился в префектуре Симанэ. Четыре человека госпитализированы с легкими травмами, угрозы цунами не было.

Алла Киосак

