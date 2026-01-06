За сутки на ледяных водоемах погибли четыре человека, среди них - ребенок
Киев • УНН
За минувшие сутки в Украине погибли четыре человека, среди которых ребенок, на ледяных водоемах во Львовской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Спасатели призывают не выходить на лед из-за опасных колебаний температуры.
За прошедшие сутки в Украине на ледяных водоемах погибли четыре человека, среди которых - ребенок. Трагические случаи произошли в нескольких регионах страны. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Трагические случаи произошли во Львовской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на Кировоградщине
Кроме того, в селе Рубаный Мост Новоукраинского района Кировоградской области спасатели во время поисков пропавшего мальчика 2013 года рождения обнаружили и подняли из водоема тело подростка.
Будьте осторожны - не выходите на лед. Из-за колебаний температуры это смертельно опасно. Берегите себя и детей
6 января в Украине ожидаются опасные метеорологические явления, в частности гололед, туман и гололедица на дорогах в ряде регионов. Объявлен I уровень опасности - желтый, что может усложнить работу предприятий и движение транспорта.