За сутки на ледяных водоемах погибли четыре человека, среди них - ребенок

За прошедшие сутки в Украине на ледяных водоемах погибли четыре человека, среди которых - ребенок. Трагические случаи произошли в нескольких регионах страны. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Трагические случаи произошли во Львовской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на Кировоградщине

Кроме того, в селе Рубаный Мост Новоукраинского района Кировоградской области спасатели во время поисков пропавшего мальчика 2013 года рождения обнаружили и подняли из водоема тело подростка.

Будьте осторожны - не выходите на лед. Из-за колебаний температуры это смертельно опасно. Берегите себя и детей