08:46 • 800 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
За сутки на ледяных водоемах погибли четыре человека, среди них - ребенок

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За минувшие сутки в Украине погибли четыре человека, среди которых ребенок, на ледяных водоемах во Львовской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Спасатели призывают не выходить на лед из-за опасных колебаний температуры.

За сутки на ледяных водоемах погибли четыре человека, среди них - ребенок
Фото: ГСЧС Украины

За прошедшие сутки в Украине на ледяных водоемах погибли четыре человека, среди которых - ребенок. Трагические случаи произошли в нескольких регионах страны. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Трагические случаи произошли во Львовской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на Кировоградщине

- говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Рубаный Мост Новоукраинского района Кировоградской области спасатели во время поисков пропавшего мальчика 2013 года рождения обнаружили и подняли из водоема тело подростка.

Будьте осторожны - не выходите на лед. Из-за колебаний температуры это смертельно опасно. Берегите себя и детей

- отметили в ГСЧС.

Напомним

6 января в Украине ожидаются опасные метеорологические явления, в частности гололед, туман и гололедица на дорогах в ряде регионов. Объявлен I уровень опасности - желтый, что может усложнить работу предприятий и движение транспорта.

Алла Киосак

ОбществоПроисшествия
Село
Морозы в Украине
Дорожно-транспортное происшествие
Львовская область
Кировоградская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина