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За 10 місяців війни Україна найбільше імпортувала нафтопродуктів: з яких країн

За 10 місяців війни Україна найбільше імпортувала нафтопродуктів: з яких країн

Київ • УНН

 • 384260 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. За 10 місяців 2022 року сумарний імпорт товарів в Україну становив близько 44 млрд доларів (76,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року). Найбільше було завезено товарів з категорії нафта та нафтопродукти. Про це йдеться у дослідженні YouControl, який порівняв торішні дані Митниці з показниками 10 місяців 2022 року, передає УНН.

Яких товарів імпортовано найбільше

Загалом, завезена частка товарів з категорії нафта та нафтопродукти становить 15,6 %, що трохи більше, ніж 6,8 млрд доларів.

Другу сходинку посіла категорія автомобілі легкові та інші моторні засоби — 5,8% (2,5 млрд доларів), замінивши категорію гази нафтові у 2021 році. Натомість частка у категорії гази нафтові складає 4,1 % (1,8 млрд доларів).

Четверту сходинку посідає категорія товарів “інше”, яка піднялась зі 107 місця у 2021 році: 3,7% (1,6 млрд доларів).

Такі дані можна пояснити прямим впливом повномасштабного вторгнення, адже до категорії інші товари відносяться: дипломатичний вантаж, міжнародні експрес-відправлення, консолідований вантаж та гуманітарна допомога.
Категорія лікарські засоби залишилась на відносно незмінному рівні - 1,2 млрд дол. з часткою 2,9%.

В цілому, за 10 місяців 2022 року збільшився імпорт тракторів, ізольованих проводів та кабелів, шин та покришок та продуктів для годівлі тварин, порівняно з 2021 роком. Це можна пояснити збільшенням потреб у відповідних сферах використання цих товарів після повномасштабного вторгнення.

З яких країн постачали найбільше товарів

Незмінним лідером за обсягом імпорту залишився Китай, з показником у 15% (або 6,5 млрд доларів) замість 15,1%.

Друге місце посіла Польща - 9,9 % (майже 4,4 млрд доларів), третю сходинку посіла Німеччина – з майже незмінним показником у 8,3 %, що становить 3,6 млрд доларів.

Водночас, з 7-ої позиції в 2021 році на 4-ту піднялась Туреччина з показником в 5,2 % (або 2,3 млрд доларів). П’ятірку лідерів замикає США, замінивши країну-союзницю росії білорусь з показником у 4,2% (1,8 млрд доларів). Сама ж білорусь змістилась на 9 сходинку з показником 3,2 %.

Після початку повномасштабного вторгнення Україна, врешті, значно скоротила імпорт з країни-агресора, хоча успіхом було б, звісно, повне припинення співпраці з рф.

росія цьогоріч опинилась на шостій сходинці у рейтингу зміни лідерів, перемістившись з 2 місця. Її частка в загальному імпорті впала майже втричі: з 9,1% до 3,6 % (1,5 млрд доларів).

Незмінним залишився імпорт з Італії, Словаччини та Нідерландів. Спостерігаємо зростання торгового партнерства з Польщею, Туреччиною, США, Чехією та Індією.

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