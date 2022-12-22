За 10 месяцев войны Украина больше всего импортировала нефтепродуктов: из каких стран

ukru
Эксклюзив
16:00 • 64323 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125718 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131127 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 109063 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103337 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89410 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110889 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136071 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122978 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136716 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115872 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 33092 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 74428 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 29631 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 67740 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227306 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257861 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196240 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201670 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 74428 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115872 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118712 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126258 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141397 просмотра
Актуальное
За 10 месяцев войны Украина больше всего импортировала нефтепродуктов: из каких стран

За 10 месяцев войны Украина больше всего импортировала нефтепродуктов: из каких стран

Киев • УНН

 • 384258 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. За 10 месяцев 2022 года суммарный импорт товаров в Украину составил около 44 млрд долларов (76,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Больше всего было завезено товаров из категории нефть и нефтепродукты. Об этом говорится в исследовании YouControl, сравнившем прошлогодние данные Таможни с показателями 10 месяцев 2022 года, передает УНН.

Каких товаров импортировано больше всего

В целом, завезенная доля товаров из категории нефть и нефтепродукты составляет 15,6%, что чуть больше 6,8 млрд долларов.

Вторую строчку заняла категория автомобили легковые и другие моторные средства — 5,8% (2,5 млрд долларов), заменив категорию нефтяные газы в 2021 году. Зато доля в категории нефтяные газы составляет 4,1 % (1,8 млрд долларов).

Четвертое место занимает категория товаров “остальное”, которая поднялась со 107 места в 2021 году: 3,7% (1,6 млрд долларов).

Такие данные можно объяснить прямым влиянием полномасштабного вторжения, ведь к категории другие товары относятся: дипломатический груз, международные экспресс-отправления, консолидированный груз и гуманитарная помощь.
Категория лекарственные средства осталась на относительно неизменном уровне – 1,2 млрд дол. с долей 2,9%.

В целом, за 10 месяцев 2022 года увеличился импорт тракторов, изолированных проводов и кабелей, шин и покрышек и продуктов для кормления животных по сравнению с 2021 годом. Это объяснимо увеличением потребностей в соответствующих сферах использования этих товаров после полномасштабного вторжения.

Из каких стран поставляли больше товаров

Бессменным лидером по объему импорта остался Китай, с показателем в 15% (или 6,5 млрд долларов) вместо 15,1%.

Второе место заняла Польша – 9,9% (почти 4,4 млрд долларов), третье место заняла Германия – с почти неизменным показателем в 8,3%, что составляет 3,6 млрд долларов.

В то же время, с 7-й позиции в 2021 году на 4-ю поднялась Турция с показателем в 5,2% (или 2,3 млрд долларов). Пятерку лидеров замыкает США, заменив страну-союзницу россии с показателем в 4,2% (1,8 млрд долларов). Сама же беларусь сместилась на 9 строчку с показателем 3,2%.

После начала полномасштабного вторжения Украина наконец значительно сократила импорт из страны-агрессора, хотя успехом было бы, конечно, полное прекращение сотрудничества с рф.

россия в этом году оказалась на шестой строчке в рейтинге смены лидеров, переместившись со 2 места. Ее доля в общем импорте упала почти втрое: с 9,1% до 3,6% (1,5 млрд долларов).

Неизменным остался импорт из Италии, Словакии и Нидерландов. Наблюдаем рост торгового партнерства с Польшей, Турцией, США, Чехией и Индией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы