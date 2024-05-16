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З початку повномасштабного вторгнення іноземці відкрили понад 2,6 компаній в Україні: з яких країн бізнесменів найбільше

З початку повномасштабного вторгнення іноземці відкрили понад 2,6 компаній в Україні: з яких країн бізнесменів найбільше

Київ • УНН

 • 25902 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення в Україну іноземцями було засновано 2652 компанії, найактивнішими інвесторами стали громадяни Туреччини, Узбекистану, Польщі та США.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні іноземцями було засновано 2652 компанії. Бізнес у цій країні найчастіше відкривають громадяни Туреччини, Узбекистану, Польщі та Сполучених Штатів Америки. Про це пише УНН з посиланням на Опендатабот.

Деталі

Після початку повномасштабної війни в Україні іноземцями було засновано 2652 компанії. Інвестиції в країну надходили від громадян 100 країн світу. Серед іноземних інвесторів найактивнішими були громадяни Туреччини, які зареєстрували 354 українські компанії, що становить 13% від всіх нових бізнесів з іноземними бенефіціарами.

На другому місці за кількістю інвестицій знаходяться громадяни Узбекистану, які володіють 274 новими компаніями, або 10% від загальної кількості. Третє місце займають громадяни Польщі, які заснували 193 компанії, що складає 7% від усіх компаній з іноземними власниками, відкритих після 2022 року.

У рейтингу також знаходяться громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю. Важливо відзначити, що одна компанія може мати кількох власників.

Найбільшою компанією, відкритою іноземцями з часу початку повномасштабної війни, стало ТОВ "ТЕНС1МА", яке має статутний капітал у 1,28 млрд грн і належить громадянину Вірменії.

Друге місце посідає АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген" зі статутним капіталом 700 млн грн, кінцевий власник якого — громадянин США.

Третє місце займає ТОВ "ЛФС" зі статутним капіталом 300 млн грн, власником якого є громадянин Польщі.

Нагадаємо

71 переможець отримав гранти від держави на суму 34 млн грн для започаткування чи розвитку власного бізнесу в рамках восьмої хвилі програми "Власна справа" для ветеранів у 2024 році. Загалом з початку програми 623 ветерани та члени їхніх родин отримали гранти на загальну суму 280 млн грн.

Уряд ухвалив рішення, що дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку - Шмигаль 10.05.24, 15:15 • 19676 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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