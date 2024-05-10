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Уряд ухвалив рішення, що дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку - Шмигаль

Уряд ухвалив рішення, що дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку - Шмигаль

Київ • УНН

 • 19667 перегляди

Кабінет Міністрів схвалив рішення, що дозволяє двом українським банкам залучити до 30 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку для підтримки українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення пільгових умов кредитування.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ухвалимо рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування. Продовжуємо нашу роботу з ЄС та партнерами й у напрямку енергетичної стійкості

 - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Україна підписала меморандум з Європейським інвестиційним банком про виділення 560 мільйонів євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла.

Павло Башинський

Павло Башинський

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