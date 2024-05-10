Уряд ухвалив рішення, що дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку - Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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Сьогодні ухвалимо рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування. Продовжуємо нашу роботу з ЄС та партнерами й у напрямку енергетичної стійкості