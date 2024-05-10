Правительство приняло решение, что позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка - Шмигаль

Кабинет министров принял решение, которое позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Средства будут направлены на поддержку украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения условий льготного кредитования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня примем решение, которое позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства далее будут направлены на поддержку украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения условий льготного кредитования. Продолжаем нашу работу с ЕС и партнерами и в направлении энергетической устойчивости - сказал Шмыгаль.

Напомним

Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком о выделении 560 миллионов евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья.