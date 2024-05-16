С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 компаний в Украине: из каких стран бизнесменов больше всего

С начала полномасштабного вторжения в Украину иностранцами было основано 2652 компании. Бизнес в этой стране чаще всего открывают граждане Турции, Узбекистана, Польши и Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

После начала полномасштабной войны в Украине иностранцами было основано 2652 компании. Инвестиции в страну поступали от граждан 100 стран мира. Среди иностранных инвесторов самыми активными были граждане Турции, которые зарегистрировали 354 украинские компании, что составляет 13% от всех новых бизнесов с иностранными бенефициарами.

На втором месте по количеству инвестиций находятся граждане Узбекистана, которые владеют 274 новыми компаниями, или 10% от общего количества. Третье место занимают граждане Польши, которые основали 193 компании, что составляет 7% от всех компаний с иностранными владельцами, открытых после 2022 года.

В рейтинге также находятся граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля. Важно отметить, что одна компания может иметь нескольких владельцев.

Крупнейшей компанией, открытой иностранцами со времени начала полномасштабной войны, стало ООО "ТЕНС1МА", которое имеет уставный капитал в 1,28 млрд грн и принадлежит гражданину Армении.

Второе место занимает АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Юген" с уставным капиталом 700 млн грн, конечный владелец которого - гражданин США.

Третье место занимает ООО "ЛФС" с уставным капиталом 300 млн грн, владельцем которого является гражданин Польши.

Напомним

71 победитель получил гранты от государства на сумму 34 млн грн для начала или развития собственного бизнеса в рамках восьмой волны программы "Собственное дело" для ветеранов в 2024 году. Всего с начала программы 623 ветерана и члены их семей получили гранты на общую сумму 280 млн грн.

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