С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 компаний в Украине: из каких стран бизнесменов больше всего
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения в Украину иностранцами было основано 2652 компании, самыми активными инвесторами стали граждане Турции, Узбекистана, Польши и США.
С начала полномасштабного вторжения в Украину иностранцами было основано 2652 компании. Бизнес в этой стране чаще всего открывают граждане Турции, Узбекистана, Польши и Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Опендатабот.
Детали
После начала полномасштабной войны в Украине иностранцами было основано 2652 компании. Инвестиции в страну поступали от граждан 100 стран мира. Среди иностранных инвесторов самыми активными были граждане Турции, которые зарегистрировали 354 украинские компании, что составляет 13% от всех новых бизнесов с иностранными бенефициарами.
На втором месте по количеству инвестиций находятся граждане Узбекистана, которые владеют 274 новыми компаниями, или 10% от общего количества. Третье место занимают граждане Польши, которые основали 193 компании, что составляет 7% от всех компаний с иностранными владельцами, открытых после 2022 года.
В рейтинге также находятся граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля. Важно отметить, что одна компания может иметь нескольких владельцев.
Крупнейшей компанией, открытой иностранцами со времени начала полномасштабной войны, стало ООО "ТЕНС1МА", которое имеет уставный капитал в 1,28 млрд грн и принадлежит гражданину Армении.
Второе место занимает АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Юген" с уставным капиталом 700 млн грн, конечный владелец которого - гражданин США.
Третье место занимает ООО "ЛФС" с уставным капиталом 300 млн грн, владельцем которого является гражданин Польши.
Напомним
71 победитель получил гранты от государства на сумму 34 млн грн для начала или развития собственного бизнеса в рамках восьмой волны программы "Собственное дело" для ветеранов в 2024 году. Всего с начала программы 623 ветерана и члены их семей получили гранты на общую сумму 280 млн грн.
Правительство приняло решение, что позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка - Шмигаль10 мая 2024, 12:15 • 18845 просмотров
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 компаний в Украине: из каких стран бизнесменов больше всего
В ПЦУ рассказали, какую символику имеют вышиванки священнослужителей
В северной части Волчанска и городе Силы обороны не дают оккупантам закрепиться
Украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд: в США судят двух братьев
В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ
Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук
Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"
На Донетчине оккупанты убили еще двух жителей
Курс валют на 16 мая: гривна укрепилась на 4 копейки
В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы, россияне продолжают штурмы на трех направлениях на Луганщине - ОВА
Популярные
США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом
США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет
Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая
Киев запустил портал для защитников и защитниц: какие услуги доступны
В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито"
Публикации
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 компаний в Украине: из каких стран бизнесменов больше всего
С начала полномасштабного вторжения в Украину иностранцами было основано 2652 компании, самыми активными инвесторами стали граждане Турции, Узбекистана, Польши и США.
В ПЦУ рассказали, какую символику имеют вышиванки священнослужителей
Украинская Православная Церковь объясняет символику цветов, узоров и элементов священнических облачений, где каждая деталь имеет собственное значение, укорененное в традиции, и представляет такие понятия, как Святая Троица, Христова вера и божественная мудрость.
В северной части Волчанска и городе Силы обороны не дают оккупантам закрепиться
Украинские военные не дают российским оккупантам закрепиться в северной части города Волчанск, прочесывают здания и наносят огневые удары по противнику для стабилизации ситуации.
Украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд: в США судят двух братьев
Два брата-выпускника Массачусетского технологического института украли криптовалюту Ethereum на сумму 25 миллионов долларов всего за 12 секунд с помощью сложной схемы, и теперь им грозит более 20 лет заключения за мошенничество и отмывание денег.
В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ
В оккупированном Крыму поражены российский ЗРК С-400, 2 истребителя МиГ-31 и склад топлива.
Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук
Временно оккупированный Крым был плотно насыщен авиацией, и россияне, не имея возможности патрулировать прибрежные воды кораблями, больше использовали воздушный компонент.
Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"
Десятки тысяч людей протестовали в Тбилиси и других городах Грузии против противоречивого закона об "иностранных агентах", а министры иностранных дел Эстонии, Исландии и Литвы присоединились к митингу.
На Донетчине оккупанты убили еще двух жителей
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, 15 мая в Карловке Донецкой области российские войска убили двух мирных жителей.
Курс валют на 16 мая: гривна укрепилась на 4 копейки
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5771 UAH/USD, укрепив гривну на 4 копейки.
В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы, россияне продолжают штурмы на трех направлениях на Луганщине - ОВА
В Невском и Новолюбовке произошли взрывы, повлекшие разрушения, в то время как россияне продолжают наступать на трех направлениях в Луганской области.