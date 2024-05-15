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“Власна справа”: 623 ветерани отримали гранти на розвиток свого бізнесу

“Власна справа”: 623 ветерани отримали гранти на розвиток свого бізнесу

Київ • УНН

 • 74728 перегляди

Загалом з початку програми "Власна справа" 623 ветерани та члени їхніх родин отримали гранти на загальну суму 280 млн грн.

71 переможець отримав гранти від держави на суму 34 млн грн для започаткування чи розвитку власного бізнесу в рамках восьмої хвилі програми "Власна справа" для ветеранів у 2024 році. Загалом з початку програми 623 ветерани та члени їхніх родин отримали гранти на загальну суму 280 млн грн. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, пише УНН.

Визначений 71 переможець восьмої цього року хвилі ветеранського компонента програми "Власна справа". Держава інвестує в започаткування або масштабування їхнього бізнесу через гранти 34 млн грн. Загалом від старту цього напрямку програми вже 623 ветерани та другі з їхнього подружжя отримали позитивне рішення про надання гранту на загальну суму 280 млн грн. За підтримки держави вони зможуть розпочати власну справу, або розвивати діючі підприємства, інвестувавши грантові кошти в нове обладнання чи устаткування, щоб збільшити обсяги або асортимент продукції чи послуг, опановувати нові напрямки бізнесу. При цьому отримувачі грантів створять понад 1200 робочих місць, в тому числі й для своїх побратимів

- зазначила Тетяна Бережна.

У восьмій хвилі програми грантів для ветеранів 71 переможець, серед яких 41 учасник бойових дій та 30 членів їхніх родин, отримали фінансування. Розподіл грантів наступний: 53 переможці отримали до 500 тис. грн, 13 - до 250 тис. грн, а 5 - до 1 млн грн. Більшість грантоотримувачів з Львівської, Київської, Житомирської, Вінницької, Рівненської областей та міста Києва.

Найчастіше гранти використовуються для розвитку бізнесу у сферах оптової та роздрібної торгівлі, гостинності, сільського господарства та інших послуг. Згідно з умовами програми, учасники бойових дій, особи з інвалідністю через війну, а також їхні партнери можуть отримувати такі гранти:

  • до 250 тис грн, до 500 тис грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;
  • до 250 тис грн та до 500 тис грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

Для отримання гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн, ветеран повинен мати статус ФОП протягом не менше ніж трьох років. Крім того, грант передбачає співфінансування, де ветеран вносить 30% власних коштів, а 70% коштів додає держава у формі гранту.

Нагадаємо

У рамках програми "Власна справа" за 2024 рік 264 українці отримають підтримку у вигляді 62 мільйонів гривень на розвиток своїх бізнесів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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