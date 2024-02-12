У 2024 році за програмою "Власний бізнес" 264 українці отримають 62 млн грн

У рамках програми "Власна справа" за 2024 рік 264 українці отримають підтримку у вигляді 62 мільйонів гривень на розвиток своїх бізнесів. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у 2024 році переможцями програми "Власна справа" визнано 264 українці, які отримають від держави 62 мільйони гривень для старту чи розширення свого бізнесу.

З цифр випливає, що серед отримувачів мікрогрантів 64% - це жінки, а 36% - чоловіки. Зазначається, що найбільше переможців знаходяться в Рівненській області (22 особи), Одеській області (18 осіб), Київській області (17 осіб) та місті Києві (29 осіб).

Найбільш популярними напрямками для використання мікрогрантів є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (91 особа), тимчасове розміщування й організація харчування (42 особи) та переробна промисловість (35 осіб).

Додамо

Всього з початку програми вже 13 700 українців отримали підтримку, але цього разу обрано 264 нових вдалі проекти.

Уряд виділив понад 90 млн грн у рамках програми "Власна справа": найбільше - мікрогрантів до 250 тис. грн, але ветерани можуть отримати до 1 млн грн