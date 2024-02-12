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В 2024 году по программе "Собственный бизнес" 264 украинца получат 62 млн грн

В 2024 году по программе "Собственный бизнес" 264 украинца получат 62 млн грн

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 23:50  •  666 просмотра

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264 украинца получат 62 миллиона гривен на открытие или расширение собственного бизнеса в рамках программы "Собственный бизнес".

В рамках программы "Собственное дело" за 2024 год 264 украинца получат поддержку в виде 62 миллионов гривен на развитие своих бизнесов. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

По информации, в 2024 году победителями программы "Собственное дело" признаны 264 украинца, которые получат от государства 62 миллиона гривен для старта или расширения своего бизнеса.

Из цифр следует, что среди получателей микрогрантов 64% - это женщины, а 36% - мужчины. Отмечается, что больше всего победителей находятся в Ровенской области (22 человека), Одесской области (18 человек), Киевской области (17 человек) и городе Киеве (29 человек).

Наиболее популярными направлениями для использования микрогрантов являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (91 человек), временное размещение и организация питания (42 человека) и перерабатывающая промышленность (35 человек).

Добавим

Всего с начала программы уже 13 700 украинцев получили поддержку, но на этот раз выбрано 264 новых удачных проекта.

Правительство выделило более 90 млн грн в рамках программы "Собственное дело": больше всего - микрогрантов до 250 тыс. грн, но ветераны могут получить до 1 млн грн28 декабрь 2023, 11:10 • 24810 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина
rovnoРовно
odessaОдесса
kievКиев
У 2024 році за програмою "Власний бізнес" 264 українці отримають 62 млн грн
In 2024, 264 Ukrainians will receive UAH 62 million under the Own Business program
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В 2024 году по программе "Собственный бизнес" 264 украинца получат 62 млн грн

264 украинца получат 62 миллиона гривен на открытие или расширение собственного бизнеса в рамках программы "Собственный бизнес".

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