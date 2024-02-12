В 2024 году по программе "Собственный бизнес" 264 украинца получат 62 млн грн
Киев • УНН
264 украинца получат 62 миллиона гривен на открытие или расширение собственного бизнеса в рамках программы "Собственный бизнес".
В рамках программы "Собственное дело" за 2024 год 264 украинца получат поддержку в виде 62 миллионов гривен на развитие своих бизнесов. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.
Детали
По информации, в 2024 году победителями программы "Собственное дело" признаны 264 украинца, которые получат от государства 62 миллиона гривен для старта или расширения своего бизнеса.
Из цифр следует, что среди получателей микрогрантов 64% - это женщины, а 36% - мужчины. Отмечается, что больше всего победителей находятся в Ровенской области (22 человека), Одесской области (18 человек), Киевской области (17 человек) и городе Киеве (29 человек).
Наиболее популярными направлениями для использования микрогрантов являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (91 человек), временное размещение и организация питания (42 человека) и перерабатывающая промышленность (35 человек).
Добавим
Всего с начала программы уже 13 700 украинцев получили поддержку, но на этот раз выбрано 264 новых удачных проекта.
Правительство выделило более 90 млн грн в рамках программы "Собственное дело": больше всего - микрогрантов до 250 тыс. грн, но ветераны могут получить до 1 млн грн28 декабрь 2023, 11:10 • 24810 просмотров
В 2024 году по программе "Собственный бизнес" 264 украинца получат 62 млн грн
264 украинца получат 62 миллиона гривен на открытие или расширение собственного бизнеса в рамках программы "Собственный бизнес".
Обнаружены вражеские беспилотники, которые движутся на запад из центральной Украины в направлении Винницкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов из Кировоградской и Черкасской областей, которые направлялись на запад в направлении Винницкой области.
Воздушные силы ВСУ зафиксировали новое перемещение вражеских беспилотников в центральной Украине
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что зафиксировали новые перемещения вражеских беспилотников в западном направлении в Кировоградской и Черкасской областях.
Польша расследует высыпание украинского зерна во время протеста польских фермеров
Польская полиция расследует инцидент, когда польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу возле польско-украинской границы во время продолжающегося протеста фермеров.
Объявлена воздушная тревога в Донецкой области в связи с активизацией российской авиации
Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили воздушную тревогу в Донецкой области в связи с повышенной активностью вражеской тактической авиации на юго-востоке.
Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что наблюдали активность вражеских беспилотников в нескольких областях, включая Кировоградскую, Полтавскую, Одесскую и Николаевскую, причем некоторые из них летели на север.
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистики
Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в областях, где была объявлена воздушная тревога.
россияне атаковали Люботин, повредив нежилые здания, но жертв нет
россияне атаковали Люботин Харьковской области ракетами С-300, запущенными из Белгорода, повредив фасады нежилых зданий, но обошлось без жертв.
рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании
российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах, а больницы были переведены на резервное питание.
Обнаружена ракетная угроза в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, в том числе о ракетах, обнаруженных вблизи Павлограда.