Правительство выделило более 90 млн грн в рамках программы "Собственное дело": больше всего - микрогрантов до 250 тыс. грн, но ветераны могут получить до 1 млн грн

Согласно информации Министерства экономики Украины, 378 победителям грантовой программы "Собственное дело" передано 91,2 млн грн, передает УНН.

Детали

Как указывается,

354 украинца получили на открытие или развитие собственного бизнеса 82 млн грн;

Также 24 украинца по ветеранскому компоненту получили 9,2 млн грн.

Наиболее востребованными среди украинцев являются микрогранты до 250 тыс. грн.

В ведомстве отмечают, что ветераны, ветеранки, второй из их супругов могут получить значительно больший грант на развитие бизнеса - до 1 млн грн.

В следующем году доплаты военным останутся на уровне 2023 - Минобороны

Подать заявку на гранты можно через портал Дія, по ссылке.

Дополнение

Всего с начала действия программы "Собственное дело" более 10 тысяч украинцев уже получили 2,4 млрд грн грантов на собственный бизнес, сообщает Минэкономики.

Напомним,

УНН сообщал, что Кабинет Министров увеличил сроки и размеры предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.