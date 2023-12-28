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Правительство выделило более 90 млн грн в рамках программы "Собственное дело": больше всего - микрогрантов до 250 тыс. грн, но ветераны могут получить до 1 млн грн

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 11:10  •  10560 просмотра

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Правительство Украины выделило 91,2 млн грн 378 победителям программы "Собственный бизнес"; микрогранты в основном составляют до 250 тыс. грн, а для ветеранов - до 1 млн грн.

Согласно информации Министерства экономики Украины, 378 победителям грантовой программы "Собственное дело" передано 91,2 млн грн, передает УНН.

Детали

Как указывается,

  • 354 украинца получили на открытие или развитие собственного бизнеса 82 млн грн;
  • Также 24 украинца по ветеранскому компоненту получили 9,2 млн грн.

Наиболее востребованными среди украинцев являются микрогранты до 250 тыс. грн.

В ведомстве отмечают, что ветераны, ветеранки, второй из их супругов могут получить значительно больший грант на развитие бизнеса - до 1 млн грн.

В следующем году доплаты военным останутся на уровне 2023 - Минобороны

Подать заявку на гранты можно через портал Дія, по ссылке.  

Дополнение

 Всего с начала действия программы "Собственное дело" более 10 тысяч украинцев уже получили 2,4 млрд грн грантов на собственный бизнес, сообщает Минэкономики.

Напомним,

УНН сообщал, что Кабинет Министров увеличил сроки и размеры предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
Уряд виділив понад 90 млн грн у рамках програми "Власна справа": найбільше - мікрогрантів до 250 тис. грн, але ветерани можуть отримати до 1 млн грн
The government has allocated more than UAH 90 million under the "Own Business" program: most of it is in the form of microgrants of up to UAH 250,000, but veterans can receive up to UAH 1 million
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