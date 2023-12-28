Правительство выделило более 90 млн грн в рамках программы "Собственное дело": больше всего - микрогрантов до 250 тыс. грн, но ветераны могут получить до 1 млн грн
Киев • УНН
Правительство Украины выделило 91,2 млн грн 378 победителям программы "Собственный бизнес"; микрогранты в основном составляют до 250 тыс. грн, а для ветеранов - до 1 млн грн.
Согласно информации Министерства экономики Украины, 378 победителям грантовой программы "Собственное дело" передано 91,2 млн грн, передает УНН.
Детали
Как указывается,
- 354 украинца получили на открытие или развитие собственного бизнеса 82 млн грн;
- Также 24 украинца по ветеранскому компоненту получили 9,2 млн грн.
Наиболее востребованными среди украинцев являются микрогранты до 250 тыс. грн.
В ведомстве отмечают, что ветераны, ветеранки, второй из их супругов могут получить значительно больший грант на развитие бизнеса - до 1 млн грн.
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Подать заявку на гранты можно через портал Дія, по ссылке.
Дополнение
Всего с начала действия программы "Собственное дело" более 10 тысяч украинцев уже получили 2,4 млрд грн грантов на собственный бизнес, сообщает Минэкономики.
Напомним,
УНН сообщал, что Кабинет Министров увеличил сроки и размеры предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.
Правительство выделило более 90 млн грн в рамках программы "Собственное дело": больше всего - микрогрантов до 250 тыс. грн, но ветераны могут получить до 1 млн грн
Правительство Украины выделило 91,2 млн грн 378 победителям программы "Собственный бизнес"; микрогранты в основном составляют до 250 тыс. грн, а для ветеранов - до 1 млн грн.
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