"Собственное дело": 623 ветерана получили гранты на развитие своего бизнеса

71 победитель получил гранты от государства на сумму 34 млн грн для открытия или развития собственного бизнеса в рамках восьмой волны программы "Собственное дело" для ветеранов в 2024 году. Всего с начала программы 623 ветерана и члены их семей получили гранты на общую сумму 280 млн грн. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, пишет УНН.

Определен 71 победитель восьмой в этом году волны ветеранского компонента программы "Собственное дело". Государство инвестирует в создание или масштабирование их бизнеса через гранты 34 млн грн. Всего со старта этого направления программы уже 623 ветерана и вторые из их супругов получили положительное решение о предоставлении гранта на общую сумму 280 млн грн. При поддержке государства они смогут начать собственное дело, или развивать действующие предприятия, инвестировав грантовые средства в новое оборудование или оборудование, чтобы увеличить объемы или ассортимент продукции или услуг, осваивать новые направления бизнеса. При этом получатели грантов создадут более 1200 рабочих мест, в том числе и для своих собратьев - отметила Татьяна Бережная.

В восьмой волне программы грантов для ветеранов 71 победитель, среди которых 41 участник боевых действий и 30 членов их семей, получили финансирование. Распределение грантов следующее: 53 победителя получили до 500 тыс. грн, 13 - до 250 тыс. грн, а 5 - до 1 млн грн. Большинство грантополучателей из Львовской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Ровенской областей и города Киева.

Чаще всего гранты используются для развития бизнеса в сферах оптовой и розничной торговли, гостеприимства, сельского хозяйства и других услуг. Согласно условиям программы, участники боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны, а также их партнеры могут получать такие гранты:

до 250 тыс грн, до 500 тыс грн и до 1 млн грн - для ветерана при условии создания одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс грн и до 500 тыс грн - для второго супруга ветерана при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно;



Для получения гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн, ветеран должен иметь статус ФЛП в течение не менее трех лет. Кроме того, грант предусматривает софинансирование, где ветеран вносит 30% собственных средств, а 70% средств добавляет государство в форме гранта.

Напомним

В рамках программы "Власна справа" за 2024 год 264 украинца получат поддержку в виде 62 миллионов гривен на развитие своих бизнесов.